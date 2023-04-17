В Госдуме предложили следить за деньгами богатых россиян Вассерман призвал ограничить хранение россиянами наличных на сумму более миллиона рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил обязать россиян, хранящих наличные в рублях и валюте в сумме более одного миллиона рублей, сообщать об этом налоговой службе и объяснять происхождение средств, сообщает «Интерфакс». В пояснительной записке к законопроекту сказано, что инициатива будет предусматривать наказание в виде конфискации и штрафа, в два раза превышающего сумму хранимых таким образом денег.

Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «черном» секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере, — говорится в документе.

По мнению парламентария, закон станет эффективным инструментом борьбы с коррупцией, а также с финансированием экстремистской деятельности.

В документах говорится, что уведомление можно будет подать разными способами по выбору россиян: через налоговую инспекцию лично, по почте с уведомлением о вручении и описью вложения, а также онлайн с использованием электронной подписи и через личный кабинет налогоплательщика.

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