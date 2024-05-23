В Госдуме предложили поощрять женщин, родивших до 25 лет ЛДПР предложила выплачивать пособие женщинам за рождение ребенка до 25 лет

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Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и группа депутатов от его партии 23 мая внесут в Госдуму РФ на обсуждение законопроект о выплате единовременного пособия женщинам, которые до 25 лет родят ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на документ. Сумма вознаграждения составит 200 тысяч рублей. В пояснительной записке говорится, что выплачивать пособие будут всем вне зависимости от материального положения.

Авторы предложения заявляют, что в России за последнее десятилетие значительно снизилась рождаемость, и это может привести к демографической катастрофе. Депутаты ЛДПР объяснили, что средний возраст матери при рождении ребенка приближается к 30 годам. Соответственно, число женщин репродуктивного возраста постоянно уменьшается. Авторы законопроекта утверждают, что примерно 40% россиянок не хотят рожать из-за жилищных проблем и низкого достатка.

Многие женщины в настоящее время стремятся стать финансово независимыми, а для этого им необходим опыт работы, который позволит в дальнейшем получать большую заработную плату, чем на начальных порах, — добавили депутаты.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил агентству, что проект направлен на увеличение рождаемости в молодых семьях. Он подчеркнул, что это, как правило, студенческие семьи, которые только вступают в самостоятельную жизнь. Родители не всегда могут им помочь, поэтому 200 тысяч рублей могут стать на первое время определенным подспорьем. В случае принятия, закон о выплате может вступить в силу с 1 января 2025 года.

Программа материнского капитала будет продлена до конца десятилетия, сообщил в начале мая премьер-министр Михаил Мишустин на заседании в Госдуме. По его словам, власти запустят нацпроект «Семья», где сохранятся существующие механизмы по защите материнства, в том числе материнский капитал.