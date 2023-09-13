В Госдуме предложили поощрять выпускников школ за патриотизм Депутат Госдумы Колунов предложил добавлять баллы к ЕГЭ за патриотизм

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выпускникам школ следует добавлять баллы к ЕГЭ за патриотизм, с таким предложением выступил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» парламентарий подчеркнул, что в первую очередь необходимо поощрить участников молодежно-патриотических движений.

Ребята продвигают традиционные ценности, поддерживают культуру и историю нашей страны в молодежной среде. Занимаются важным, большим делом. Мы <...> считаем, что их необходимо наделить дополнительными баллами при поступлении в вузы РФ, — пояснил депутат.

Депутат напомнил, что сейчас дополнительные баллы начисляют абитуриентам, которые отличились в спорте, волонтерстве и учебе. По его мнению, такие же преимущества для поступления должны иметь те, кто продвигают патриотизм.

Парламентарий подчеркнул, что письмо с соответствующим предложением готовится на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, а также на имя главы Росмолодежи Ксении Разуваевой. Депутат Госдумы Илья Вольфсон поддержал инициативу. По его словам, возрождение традиционных ценностей является ключевой задачей государства.

На мой взгляд, их работу нужно поддержать — мы только выиграем, если движение станет массовым. А любая работа, особенно такая важная, должна вознаграждаться, — заключил парламентарий.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее заявил, что в России необходимо создать региональные образовательные программы по краеведению для средних школ. По его словам, немалую роль в развитии патриотизма играет именно история родного края.