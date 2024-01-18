В ГД предложили помочь учителям с оплатой аренды жилья во всех регионах Депутат Берулава предложил выделить педагогам деньги на аренду жилья

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Педагогам необходимо помогать с оплатой аренды жилья во всех регионах России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по вопросам просвещения Михаил Берулава. Таким образом он прокомментировал решение властей Московской области о ежемесячных выплатах для учителей в размере 20 тысяч рублей. По мнению парламентария, такая мера поможет решить проблему нехватки кадров в сельской местности.

Депутат Госдумы подчеркнул, что он поддерживает решение властей Подмосковья. По его словам, выплаты для педагогов, позволяющие компенсировать расходы на аренду жилья, необходимо вводить повсеместно. Это особенно важно для сельской местности, где наблюдаются проблемы с недвижимостью. Также такая мера может помочь регионам, страдающим от нехватки учителей и воспитателей.

На данный момент эта мера необходима, я ее поддерживаю. Сумма, выплачиваемая государством, не должна быть символической. Денег должно хватать, чтобы педагоги смогли полностью оплатить жилье, снять квартиру и не беспокоиться о поиске средств, — подытожил Берулава.

Как сообщалось ранее, Московская областная дума приняла закон о ежемесячной выплате компенсаций педагогам, арендующим жилье. Сумма выплаты составит 20 тысяч рублей. Педагоги смогут подать заявление на получение выплат в феврале.