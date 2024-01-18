Подмосковным учителям начнут компенсировать аренду жилья Мособлдума утвердила ежемесячное выделение 20 тысяч рублей учителям на жилье

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Московская областная дума приняла закон, согласно которому учителям в Подмосковье ежемесячно будет выплачиваться компенсация на аренду жилья в размере 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Мособлдумы. Отмечается, что педагоги смогут подать заявления на получение поддержки в феврале.

С февраля учителя Подмосковья смогут подать заявление на получение ежемесячно 20 тысяч рублей на аренду жилья. На эти цели в 2024 году предусмотрено порядка двух миллиардов рублей, — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам чиновника, аналогичная мера поддержки уже действует в регионе для медиков. Обеспечение жильем будет способствовать привлечению специалистов в регион, для этого в области также действует «социальная ипотека» и другие меры поддержки, в частности выплаты молодым специалистам, доплаты за классное руководство, доплаты по результатам ЕГЭ и стимулирующие выплаты, отметил Брынцалов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране сокращается число школьных педагогов, преподающих естественные науки. По словам российского лидера, речь идет об учителях математики, информатики и физики. В то же время министр просвещения Сергей Кравцов выразил уверенность, что в скором времени эти проблемы будут решены. Он также отметил, что в школы приходит много молодых специалистов.