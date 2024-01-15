Путин заявил о нехватке школьных учителей по некоторым предметам Путин: в России сокращается число учителей по математике и физике

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Встреча с министром просвещения Сергеем Кравцовым

В России сокращается число школьных педагогов, преподающих естественные науки, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Министерства просвещения РФ Сергеем Кравцовым. По словам главы государства, которые публикуются на сайте Кремля, речь идет об учителях по математике, информатике и физике.

Количество учителей сокращается. По математике, физике, информатике, — высказал обеспокоенность Путин.

Кравцов подчеркнул, что вопрос кадрового развития в учебных учреждениях выносился на обсуждение во время коллегии министерства. Министр выразил уверенность, что в скором времени эти проблемы будут решены. Он также отметил, что в школы приходят много молодых специалистов.

Мы уверены, что эти проблемы будут решены, тем более что есть ваше поручение, изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах. Сегодня более 50 тысяч студентов уже работают в школах. Это хорошая практика, молодые специалисты приходят в школы — это очень радует, — заявил Кравцов.

Ранее сообщалось, что как минимум 20 регионов в России испытывают дефицит школьных учителей по базовым предметам. Сложная ситуация складывается с преподаванием математики, русского языка и литературы, физики и иностранных языков. По словам педагогов, это связано с низкими зарплатами и перегрузками.