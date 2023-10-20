В Госдуме предложили ответ на проведение США испытаний на ядерном полигоне Депутат Журавлев предложил провести ядерные испытания в ответ на действия США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

России следует провести испытания ядерного оружия в ответ на провокацию США на полигоне в штатет Невада, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По мнению парламентария, высказанного NEWS.ru, Вашингтон всех вводит в заблуждение, говоря что всего лишь проверял сейсмодатчики. Депутат считает, что Пентагон испытал ядерный заряд.

Что бы США ни говорили в свое оправдание — это были полноценные ядерные испытания, которые, очевидно, готовились еще задолго до того, как мы вышли из договора, запрещающего таковые проводить. Сейсмодатчики можно проверить миллионом других способов, но почему-то это не сделали, заложив взрывчатку, скажем, рядом с Капитолием. Уверен, что негласно они и раньше экспериментировали, и нам, освобожденным теперь от уз кабального документа, следует действовать также, — заявил Журавлев.

Он добавил, что Россия должна испытывать и ставить на вооружение новые типы ядерных боеголовок. Журавлев напомнил, что именно так и должен выглядеть паритет.

Конечно, в США этого боятся. Есть масса примеров того, что происходит, когда у американцев этого страха перед ядерным ответом нет — это хорошо видно в Ливии и Ираке, где таким типом оружия власти не обладали, — резюмировал Журавлев.

США 18 октября осуществили «химический» взрыв на полигоне в Неваде, где раньше испытывали ядерное оружие. Это произошло в тот же день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщили в американском Министерстве энергетики.