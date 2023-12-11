В Госдуме предложили ограничить места катания на тюбинге Депутат Буцкая: катания на тюбинге должны быть частью аттракционов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо ограничить места катания на тюбингах и сделать их исключительно частью аттракционов, с таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В разговоре с «Парламентской газетой» она подчеркнула, что так называемые «ватрушки» абсолютно неуправляемы, из-за чего люди получают травмы.

Если санки управляемы, с них можно соскочить, их можно притормозить, то тюбинги абсолютно неуправляемы. Отсюда и все катастрофы, еще зима не успела начаться, а случаи травм у детей, да и взрослых — каждый день, — уточнила парламентарий.

Депутат Госдумы Николай Валуев поддержал мнение своей коллеги. Он считает, что особенно опасно это развлечение для детей, которые не могут скорректировать траекторию движения тюбинга. Парламентарий отметил, что даже ремни безопасности на «ватрушках» никак не защитят ребенка, а могут только усугубить ситуацию и помешать сгруппироваться. Валуев считает, что детям можно кататься исключительно на прямых недлинных трассах без препятствий в виде деревьев и других катающихся.

В СК ранее рассказали, что при катании на тюбинге можно получить травмы верхних конечностей и шейные миозиты, а также сотрясение мозга. По словам сотрудников ведомства, неудачный спуск может привести к переломам.