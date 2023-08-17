В Госдуме предложили обеспечить инвалидов личным транспортом Депутат ГД Терентьев предложил компенсировать проезд водителям-инвалидам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водителям-инвалидам следует компенсировать проезд на личном автомобиле к месту лечения и по платным дорогам за счет бюджетных средств, предложил председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат подчеркнул, что обеспечение инвалидов личным транспортном поможет решить проблему с отсутствием безбарьерной среды.

Это поможет решить проблемы с отсутствием безбарьерной среды, особенно в малых городах и селах, способствует активному образу жизни людей с ампутацией и на креслах-колясках. Я считаю, что нет ничего невозможного, но часто такие вопросы упираются в объемы финансирования. ВОИ предлагает обеспечить нуждающихся водителей с инвалидностью ручным управлением, — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что осенью планируется продолжить работу над совершенствованием законодательства для улучшения положения инвалидов. Он пояснил, что в первую очередь необходимо решить вопрос о занятости, соответствующий законопроект уже был принят в первом чтении. Также следует улучшить закон о комплексной реабилитации и обеспечить людей с ограниченными возможностями удобными автостоянками рядом с местом проживания.

Важным вопросом является организация выплат лицам, которые ухаживают за инвалидом. Терентьев отметил, что правительство предлагает решить проблему за счет системы долговременного ухода. В нее планируется включить родственников. Депутат подчеркнул, что можно внедрить страховой принцип.

Это позволит за счет взносов получать дополнительное финансирование на систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. И позволит по мере наполнения бюджета увеличить объем, продолжительность и периодичность услуг, — уточнил депутат.

Терентьев ранее предложил усилить ответственность работодателей за несоблюдение закона о квотировании рабочих мест для людей с инвалидностью. По его словам, для значительной части инвалидов проблема трудоустройства и занятости является актуальной и важной.