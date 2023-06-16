В Думе призвали строже наказывать за нарушения трудовых квот для инвалидов Депутат Терентьев призвал увеличить штрафы для работодателей за нарушения квот для инвалидов

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Для значительной части россиян с ограниченными возможностями здоровья проблема трудоустройства и занятости является актуальной и важной, и эта сфера нуждается в серьезных законодательных доработках, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. По его словам, необходимо усилить ответственность работодателей за несоблюдение закона о квотировании рабочих мест для людей с инвалидностью.

Сегодня в статье Кодекса об административных правонарушениях установлен низкий штраф для должностных лиц за это нарушение — от 5 до 10 тысяч рублей, — отметил депутат.

Среди других проблем в этой сфере политик выделил отсутствие в субъектах РФ единого подхода по региональному контролю за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, а также тот факт, что в стране нет информации о численности граждан с ОВЗ, трудоустроившихся в соответствии с уровнем их профессиональной классификации. Кроме того, по мнению парламентария, Роструд должен вести мониторинг рынка перспективных профессий, доступных для инвалидов.

Ранее сообщалось, что 60-летнего жителя Санкт-Петербурга, инвалида второй группы, ошибочно сочли умершим и даже выдали соответствующую справку. Теперь мужчина не может даже получить пенсию. Имя потерпевшего не называется.