Инвалида ошибочно записали в покойники и оставили без пенсии Прокуратура Петербурга требует аннулировать свидетельство о смерти человека, признанного мертвым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

60-летнего жителя Санкт-Петербурга, инвалида второй группы, ошибочно сочли умершим и даже выдали соответствующую справку, сообщает «Фонтанка». Прокуратура Колпинского района намерена добиваться признания мужчины живым, поскольку тот не может даже получить пенсию. Имя потерпевшего при этом не называется.

Прокурор Колпинского района в интересах инвалида второй группы направил в суд исковое заявление об установлении юридического факта нахождения его в живых, об аннулировании актовой записи о смерти и признании недействительным свидетельство о смерти, — отмечается в сообщении.

Ранее жительница Новосибирской области, которая через суд добилась признания себя живой после ошибки в местной больнице, рассказала, что столкнулась с финансовыми трудностями. По ее словам, государственная система быстро признала ее мертвой, но не торопится восстановить ее во всех правах наравне с остальными живыми.

Ошибка в документах привела к тому, что женщина не смогла получить причитавшуюся ей пенсию. Кроме того, как оказалось, некое ритуальное агентство успешно освоило семь тысяч рублей за «похороны» пока ещё живого человека.