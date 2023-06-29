В Госдуме предложили новый способ борьбы с мошенничеством Депутат ГД Аксаков предложил банкам приостанавливать сомнительные транзакции на два дня

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В России нашли новый способ для борьбы с мошенниками: глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил банкам замораживать сомнительные транзакции на два дня, чтобы у отправителя было время отказаться от перевода. Он пояснил на заседании комитета, что по прошествии этого времени транзакция будет выполняться автоматически, без повторного запроса клиента, сообщает «Парламентская газета».

Если операция сомнительная и клиент обращается с просьбой о переводе денег на счета, которые вызывают вопросы, банк может приостановить операцию на два дня, — уточнил депутат.

Парламентарий также отметил, что законопроект включает в себе расширение антифорд-системы, которая сейчас используется для проверки счетов получателей средств. Так, сейчас только банк-отправитель просматривает черные списки. Теперь же планируется усилить контроль со стороны тех финансовых организаций, которыми пользуются получатели.

Парламентарий подчеркнул, что надежность антифорд-системы подтверждает отсутствие жалоб по факту блокировки счетов. По его словам, один из банков уже заблокировал более 100 тысяч подозрительных пользователей.

Законопроект был разработан комитетом Госдумы совместно с Центробанком РФ и кредитными организациями. Он также согласован с МВД, ФСБ и Минфином. На одном из ближайших заседаний Госдумы инициативу планируют рассмотреть во втором чтении.

В случае вступления новых норм в силу банки смогут оперативно получать информацию о сомнительных счетах. Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров пояснил, что при поступлении сведений от МВД планируется отключать финансовое обслуживание мошенников. Поводом для этого может стать уголовное дело или запись в книге учета состава преступления.

Центробанк РФ ранее предложил ввести минимальный лимит возмещения в случае несанкционного списания денег у клиента. Страховщиков хотят обязать компенсировать потребителю всю сумму, если размер хищения не превысит 100 тысяч рублей.