В Госдуме предложили лишать оружия только после решения суда Депутат ГД Нилов предложил уменьшить перечень оснований для изъятия оружия

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Изымать охотничье оружие у человека, который владеет им на законных основаниях, следует только после решения суда, уверен глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. В беседе с «Парламентской газетой» он уточнил, что каждый случай должен рассматриваться отдельно. Депутат планирует обратиться в Росгвардию, которая отвечает за оборот оружия, с предложением уменьшить перечень оснований для изъятия оружия.

Логичными и обоснованными являются требования к здоровью владельцев оружия, обучение безопасному обращению с ним, даже увеличение возраста и ограничение по количеству стволов для новичков. Что касается отдельных статей КоАП, то в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, а не выносить решения автоматически, — пояснил парламентарий.

Внимание депутата на данную проблему обратили охотники Заполярного района НАО. Они считают, что попадание в перечень ряда оснований является нелогичным. Так, например, забрать оружие могут за ненадлежащее воспитание детей или мелкое хулиганство. При этом оспорить такие составы бывает крайне сложно.

В конкретных обстоятельствах разбираются далеко не всегда, а для многих людей, особенно на севере нашей страны, охота — источник пропитания и жизнеобеспечения, часть их традиционной культуры. Лишиться оружия часто означает лишиться пропитания, — подчеркнул Нилов.

В Бурятии в мае заявили о необходимости предусмотреть возможность увеличения до 10 тысяч рублей выплаты поощрения охотникам за каждого убитого хищника за счет местного бюджета. Председатель Народного Хурала Владимир Павлов указал, что волки являются серьезной угрозой для фермерских хозяйств.