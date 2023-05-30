В Бурятии предложили платить по 10 тысяч рублей за каждого убитого волка

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Вопрос регулирования численности волков является актуальным в Бурятии, поэтому для органов местного самоуправления необходимо предусмотреть возможность увеличения до 10 тысяч рублей выплаты поощрения охотникам за каждого убитого хищника за счет местного бюджета, заявил на заседании Народного Хурала республики его председатель Владимир Павлов. Как пишет «МК в Бурятии», спикер указал, что волки являются серьезной угрозой для фермерских хозяйств.

Как отметил глава комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Дмитрий Швецов, комитет предложил правительству республики внести соответствующие поправки в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов»

Депутаты Народного Хурала одобрили предложение. Владимир Павлов, в свою очередь, подчеркнул необходимость создания бригад охотников-волчатников и порекомендовал провести соответствующую работу с главами районов.

Необходимо разработать стимулирующие меры, чтобы обучить охотников-волчатников. Тогда мы отрегулируем численность волков, и фермеры не будут так беспокоиться за свой скот, — отметил спикер.

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