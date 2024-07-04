В Госдуме предложили изымать диких животных у безответственных хозяев Даванков: нужно изымать диких животных у безответственных хозяев

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Нужно изымать диких животных, которых содержат безответственные хозяева, считает вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. Таких животных следует отправляют в приюты, передает его слова LIFE.ru.

По данным издания, запрос об изменения законодательства депутат направил в Правительство Москвы после того, как горожане пожаловались на владельца пумы. Мужчина содержит дикое животное прямо у себя в квартире, а выгуливает ее в парке, причем без намордника.

Такие дикие животные не относятся к категории домашних питомцев, объяснил Даванков. Их содержание допускается только в зоопарках, цирках и других подобных учреждениях.

Прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство города Москвы, создающих императивный запрет выгула на территории общего пользования животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию и приобретенных до 01.01.2020, — обратился парламентарий к руководителю Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Даванков добавил, что также нужно внести изменения, которые будут предусматривать обязательное ветеринарное обследование указанных животных и изъятие по его результатам больных животных в соответствующие приюты.

Ранее жители московского района Кунцево обратились в местные органы власти с требованием принять меры в отношении мужчины, который каждый день выгуливает в парке взрослую пуму. Хозяин хищника утверждает, что нет закона, запрещающего выгуливать это животное в городе.