Жители Кунцево пожаловались на разгуливающую без намордника пуму «Осторожно, Москва»: житель Кунцево выгуливает пуму без намордника

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Жители московского района Кунцево обратились в местные органы власти с требованием принять меры в отношении мужчины, который каждый день выгуливает в парке взрослую пуму, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Хозяин хищника утверждает, что нет закона, запрещающего выгуливать это животное в городе.

Местные жители отмечают, что выгул потенциально опасного хищника происходит в людных местах, а также в то время, когда на спортивных площадках играют дети и гуляют другие люди. Как пишет канал, на хозяина пумы не раз писали заявления, однако ситуация не решается.

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