В Госдуме поставили точку в споре, кто запускает ракеты на Крым Депутат Журавлев: ATACMS с территории Украины запускают американцы

Фото: US Army

Оперативно-тактические ракеты ATACMS на Крым с территории Украины с большой вероятностью запускают американцы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий напомнил, что в НАТО часто жаловались на трудности с обучением украинских бойцов работать с высокоточным оружием.

Давали на это разрешение США? Уверен, что не только разрешение, но, скорее всего, еще и прямой приказ. Более того, американские военные наводили на цель, а, возможно, и кнопку «пуск» нажимал американский экипаж. В НАТО часто сетовали, что украинских бойцов крайне сложно научить обращению с таким высокоточным оружием, — пояснил депутат.

По словам парламентария, нет никакой разницы, позволят ли американцы ВСУ бить по российским территориям. Он отметил, что атаки уже происходят. Журавлев добавил, что России важно быть готовой отражать эти удары.

После этого рассуждения о тайных или явных разрешениях Байдена кажутся абсурдными — удары на нас сыплются и без того, нам просто нужно быть готовыми их отражать, — заключил депутат.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов ранее сообщил, что Вооруженные силы РФ отразили массированную атаку ВСУ на Крымский мост десятком ракет ATACMS. Министр обороны подчеркнул, что объединенная группировка продолжает принимать меры по выполнению главной задачи — защиты населения Российской Федерации.