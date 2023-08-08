В Госдуме пообещали помочь одесситу, которого преследуют в Германии Депутат Госдумы Кузнецов: создана миссия для помощи преследуемым за убеждения в ФРГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Кузнецов

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сообщил NEWS.ru, что окажет помощь одесситу, которого выгнали из лагеря беженцев в Германии. Мужчина стал изгоем после отказа здороваться приветствием националистов.

Об инциденте сообщил «Mash», рассказав, что донесла на мужчину и добилась выселения группа его земляков. Одесситу повезло не оказаться на улице лишь благодаря помощи русской общины в Германии, сообщил Telegram-канал, отметив, что остальные его проигнорировали.

Необходимо помочь такому человеку. Мы с депутатом Бундестага 19 созыва Вальдемаром Гердтом создали Христианскую правозащитную миссию как раз для помощи преследуемым за убеждения, — заявил Кузнецов.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович выступил против использования в стране украинского националистического приветствия, передает Хорватское радио и телевидение. По его словам, у лозунга радикальных шовинистов плохой исторический след.

По его словам, украинский лозунг сравним с нацистским приветствием немцев, поэтому он не хочет его слышать на территории страны. Хорватский лидер указал на то, что из-за собственной неграмотности некоторые западные лидеры, привыкли к таким выражениям.