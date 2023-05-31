Глава Хорватии резко отреагировал на националистический лозунг с Украины Президент Хорватии выступил против использования националистического лозунга с Украины

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Зоран Миланович

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против использования в стране украинского националистического приветствия, передает Хорватское радио и телевидение. По его словам, у лозунга радикальных шовинистов плохой исторический след.

Это приветствие самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев — сколько смогли, — подчеркнул Миланович.

По его словам, украинский лозунг сравним с нацистским приветствием немцев, поэтому он не хочет его слышать на территории страны. Хорватский лидер указал на то, что из-за собственной неграмотности некоторые западные лидеры, особенно в Канаде, привыкли к таким выражениям.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе выступления на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе, что странам Европейского союза следует выстраивать отношения с Россией на максимально мирных условиях. Он объяснил свой призыв тем, что РФ всегда будет соседом Европы.