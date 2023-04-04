В Госдуме нацелились на полный запрет вейпов в России Депутат ГД Хамзаев: Госдума подготовит законопроект о полном запрете продажи вейпов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Госдумы принял решение о подготовке законопроекта, полностью запрещающего реализацию электронных сигарет в России, передает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Султана Хамзаева. Добро на разработку документа в том числе дал спикер Госдумы Вячеслав Володин, ранее выступавший с поддержкой инициативы.

На Совете Государственной думы 3 апреля спикер Думы Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение Совета, — заявил Хамзаев.

Ранее Володин просил от премьер-министра Михаила Мишустина со стороны правительства дать оценку новой запретительной инициативе. Положительно оценили инициативу в Министерстве здравоохранения и Роспотребнадзоре, где пояснили, что поддерживают любые инициативы, способствующие росту средней продолжительности жизни россиян. В Минздраве отмечали, что число детей с никотиновой зависимостью выросло в 10 раз с момента появления этих девайсов в продаже.

До этого зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный назвал полный запрет вейпов неэффективной мерой. Он настаивает, что подходить к решению этой проблемы необходимо комплексно и планомерно. По его словам, при запрете электронных сигарет часть их потребителей перейдет на обычный табак.