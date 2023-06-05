В Госдуме поддержали создание «реестра педофилов» со странами СНГ Депутат ГД Бессараб высказалась в поддержку создания «реестра педофилов» со странами СНГ

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Светлана Бессараб

Создание общего «реестра педофилов» со странами СНГ является хорошей идеей, поддержала инициативу член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с Lenta.ru она отметила, что нельзя допускать гуманизации законодательства в отношении тех, кто совершил преступление против половой неприкосновенности детей.

Что касается вообще такого реестра, то я обеими руками за любые виды даже химической кастрации, прошу прощения, что так жестко. Педофилам не место в российском обществе. Жесткий контроль — это единственное, на что они могут рассчитывать после совершения таких преступлений, — заявила парламентарий.

Депутат подчеркнула, что при въезде в Россию МВД проверяет все необходимые данные о человеке. Кроме того, работодатели тоже должны ответственно подходить к подбору персонала. Бессараб добавила, что иностранцев, в случае выявления судимости за подобные преступления при попытке пересечь границу России, ни в коем случае нельзя пускать в страну.

Создать базу осужденных за тяжкие преступления в отношении половой неприкосновенности детей предложила узбекская диаспора. Предполагается, что реестр будет состоять из данных стран СНГ.

В Калининграде ранее задержали 30-летнего массажиста, подозреваемого в неоднократном изнасиловании пятиклассницы. Всего в деле числится 17 эпизодов с изнасилованием девочки. Кроме того, мужчина заставлял одноклассницу своей жертвы снимать на видео эти насильственные акты.