В Госдуме поддержали показ документальных фильмов о бойцах СВО в школах Депутат Шолохов поддержал показ документальных фильмов о бойцах СВО в школах

Фото: МО Украины

Документальные фильмы о бойцах специальной военной операции на Украине стоит показывать в школах, в том числе и для учеников начальных классов, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, не существует никаких препятствий для рассказа о бойцах, которые исполнили патриотический долг, стали героями и сражались за будущее детей.

С инициативой о показе таких фильмов ранее выступила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Сегодня на украинском канале увидел видео, на котором дети, если не дошкольники, то первый класс, поют гимн Украины. Причем поют это так, как только дети могут самозабвенно это делать. Давайте и подумаем, стоит показывать или нет. Я не вижу никаких препятствий для рассказов о людях, которые исполнили патриотический долг, стали героями, сражались за будущее детей, показывать, начиная с самого раннего возраста, — считает Шолохов.

Депутат отметил, что сейчас понятие патриотизм часто используется, но о нем говорят таким образом, как будто он сам «чудесным образом возникает и цветет ярким цветом».

Так не бывает. Патриотизм возникает только там, где есть почва и где он усиленным образом насаждается в хорошем смысле слова, — добавил Шолохов.

Расходы правительства на патриотическое воспитание граждан тем временем выросли втрое и составили 11,4 млрд рублей. Изначально на эти цели закладывалось лишь 5 млрд рублей. По мнению экспертов, рост расходов указывает на высокую степень важности воспитания молодежи для государства.