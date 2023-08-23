Расходы на патриотическое воспитание россиян выросли до 11,4 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расходы правительства на патриотическое воспитание граждан выросли втрое и составили 11,4 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. По данным издания, изначально на эти цели закладывалось лишь 5 млрд рублей. По мнению экспертов, рост расходов указывает на высокую степень важности воспитания молодежи для государства.

Отмечается, что все средства были направлены на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание». По мнению эксперта Высшей школы экономики Георгия Остапковича, подобные расходы стали защищенной статьей государственного бюджета, сравнимой с зарплатами «бюджетников» и расходами на программы социальной поддержки. Вместе с тем эксперт РАНХиГС Борис Илюхин отмечает, что цифра в 11 млрд рублей кажется огромной лишь на первый взгляд. В действительности она составляет лишь малую долю бюджета.

В 2022 году в России расходы на образование составили более 1,23 трлн рублей, таким образом патриотическое воспитание — это менее 1% данной статьи расходов, — уточнил он.

Группа Russian Field ранее определила главные традиционные ценности россиян. Согласно результатам опроса, участие в котором приняли 1600 человек, ими стали семья, патриотизм, уважение к старшим, дети и дружба.