В Госдуме ответили, поможет ли сотрудничество России с КНДР обойти санкции Депутат Новиков: сотрудничество РФ с КНДР позволит уйти от санкций

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын, Владимир Путин

Сотрудничество России с КНДР может помочь уйти от санкций, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с NEWS.ru парламентарий напомнил, что Северная Корея долгие годы испытывает санкционное давление, но чем больше стран будут взаимодействовать между собой, тем меньше ограничения будут влиять на них.

КНДР — страна, которая сама многие годы испытывает санкционное давление. Но чем больше стран будут сотрудничать между собой, тем меньшее значение санкции будут иметь в современном мире. Потенциал и возможности одних стран будут подкрепляться потенциалом и возможностями других, — пояснил Новиков.

Депутат отметил, что любое сотрудничество между государствами способно ослабить санкционное давление. По его мнению, это помогает бороться с попытками отдельных стран или блоков шантажировать такими методами.

Поэтому любое развитие сотрудничества между государствами в современном мире даст возможность противостоять попыткам отдельных государств или отдельных блоков проводить политику шантажа и санкционного давления, — заключил депутат.

Совет Евросоюза ранее сообщил о продлении санкций против России, которые он ввел в июне 2014 года. В заявлении отмечается, что такая мера принята в связи с присоединением Крыма к РФ. Среди ограничений — запрет на импорт из Крыма в страны ЕС, на инвестиции и туристические услуги на полуострове.