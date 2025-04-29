В Госдуме ответили на вопрос о судьбе Одессы после слов Патрушева Депутат Милонов назвал Одессу городом для людей, а не для украинской власти

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Виталий Милонов

Одесса является городом для людей, а не для украинской власти, под чьим контролем она в настоящее время находится, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий выразил мнение, что идеология нынешней Украины чужда одесситам.

Это же Одесса, это же люди создавали город для себя, не для селюков явно. Для русского сердца слова Николая Патрушева (помощник президента РФ, глава Морской коллегии. — NEWS.ru) камертоном резонируют. Любой русский человек согласен с ним. Вне зависимости от политической ситуации мы знаем, что Одесса — русский город. Территория, удерживаемая украинской властью, является временно оккупированной. Организм украинского государства нежизнеспособен. Это морок, который сжимается от собственной злости, — пояснил Милонов.

По его словам, Россия в будущем должна взять на себя ответственность за возвращение города. Депутат также раскритиковал украинскую культуру, заявив, что она не имеет ничего общего с историческим наследием Одессы.

Поэтому надо понимать, что в ближайшем будущем мы должны будем принять на себя ответственности по реинтеграции территории. Ну какие селюки в Одессе? Это же украинство, идеология безграмотных селюков. А что селюки сделали? Поменяли формат мазанки с равностороннего на разносторонний? Селюки мало отличаются от шимпанзе, — резюмировал Милонов.

Ранее Патрушев заявил, что большинство жителей Одессы вряд ли хотят подчиняться властям в Киеве. Он отметил, что Россия уважает волеизъявление народов. По его мнению, жители регионов Украины должны сами определять свое будущее.