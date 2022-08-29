В Госдуме ответили на призыв мэра Одессы начать переговоры с Россией Миронов отверг идею мэра Одессы о переговорах и предложил ликвидировать режим Зеленского

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Мэр Одессы Геннадий Труханов опоздал с заявлениями о переговорах с РФ «минимум лет на восемь», таким мнением с NEWS.ru поделился лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, комментируя соответствующее предложение украинского градоначальника. По мнению руководителя СРЗП, именно восемь лет назад «началась агрессия киевского режима против жителей Донбасса».

Именно тогда, [восемь лет назад], началась агрессия киевского режима против жителей Донбасса, а в Одессе, которой он (Труханов. — NEWS.ru) руководит, заживо сожгли противников этого режима. Теперь он в весьма осторожных выражениях начинает говорить о необходимости прекращения боевых действий. Никаких переговоров и уж тем более компромиссов с неонацистами быть не может, — подчеркнул Миронов.

Миронов изъявил желание сперва «освободить Украину от неонацистов» и «ликвидировать режим Зеленского». По его словам, после этого «решения будет принимать народ страны».

Уточню, речь, разумеется, не о Крыме и Донбассе, которые уже выбрали свою судьбу. Лично я уверен, что точно такое же решение примут и другие регионы Новороссии, которая исторически всегда была в составе России. Что касается судьбы лично господина Труханова, то для начала ему стоит понять, что нацизм и патриотизм — это не одно и то же. И не бывает хороших, умеренных или каких-то там правильных нацистов, — высказался Миронов.

Политик не исключил, что в Киеве «не оставят без внимания» призыв Труханова начать мирные переговоры с Россией. По его мнению, и в Одессе, и на Украине в целом «есть здравомыслящие силы, которые уже не испытывают иллюзий в отношении майданной власти и лично Зеленского».

Они хотят покончить с ней (с майданной властью. — NEWS.ru), они хотят мира с Россией. Таких на Украине большинство. И Россия обязательно придет на помощь братскому украинскому народу, — подытожил Миронов.

Ранее Труханов заявил, что РФ и Украина должны сесть за стол переговоров с целью урегулировать военный конфликт. По его словам, итогом мирного решения могут стать миллионы спасенных жизней, поэтому необходимо найти компромисс. Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский после 24 февраля допустил много ошибок и просчетов, хотя его решения «в целом правильные».