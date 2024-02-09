В Госдуме ответили Данилову, отрекшемуся от пленных ВСУ в Ил-76 Депутат Соболев: слова Данилова о пленных ВСУ в Ил-76 останутся на его совести

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который утверждает, что на сбитом российском самолете Ил-76 не было украинских пленных, останется на его совести, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Виктор Соболев. Он напомнил, что на борту воздушного судна были шесть членов экипажа, сопровождающие, остальные — военнопленные ВСУ. По словам Соболева, если разбирать все исходящие от Украины фейки, то «не хватит и недели».

Ну что его слушать? Что тут можно сказать... Наш Следком все подтвердил, найдены останки [украинских пленных], никаких сомнений быть не может. Если мы все фейки, исходящие от Украины, будем разбирать, нам не хватит и недели. Что мы можем сказать? Там были шесть членов экипажа, сопровождающие, остальные — украинские пленные, — высказался Соболев.

Депутат подчеркнул, что на место трагедии в Белгородскую область были приглашены международные организации. По словам Соболева, в Киеве прекрасно об этом знали.

Поэтому тут никаких сомнений быть не может. Пусть это останется на совести Данилова. Он негодяй, фашисты — они и есть фашисты, — заявил парламентарий.

Ранее Данилов предположил, что если бы на борту Ил-76 были пленные ВСУ, то количество собранного биологического материала указывало на это. Секретарь СНБО подчеркнул, что Киев пока не имеет достоверных данных, живы ли украинские военные, которые, по заявлению Москвы, были в самолете. Данилов также призвал не быть категоричными, утверждая, что воздушное судно сбили ВСУ.