В Госдуме отреагировали на участившиеся обвинения Украины со стороны ООН Депутат ГД: Запад и Украину никогда не наказывали после обвинений со стороны ООН

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Pres

Страны Запада и Украина не несли ответственности после обвинений со стороны ООН, заявил NEWS.ru член комитета Государственной думы по обороне Дмитрий Кузнецов. По его словам, проблема заключается в том, что система международной безопасности сейчас находится в кризисе.

Парламентарий отреагировал на новость о том, что член Института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней сообщил, что Украина неоднократно нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.

Я не могу вспомнить случаев, когда для стран Запада и Украины последовало какое-то наказание после того, как ООН их в чем-то обличил. Осудили израильскую агрессию в Газе, до этого позволили Украине использовать кассетные боеприпасы, которые также запрещены во всем мире. Ничего не последовало после. Главная проблема заключается в том, что система международной безопасности сейчас находится в кризисе, если бы это было не так, мы бы жили в другом мире, — сказал Кузнецов.

Депутат Кузнецов отметил, что не верит в силы ООН, он подчеркнул, что в настоящий момент ждать позитивных сдвигов не стоит. При этом от России должны последовать заявления, постоянное представительство РФ при ООН может распространить соответствующее письмо в Совбезе организации.

Я не верю в силы ООН, они не в состоянии обеспечить мир на земле. Думаю, сила заключается в духовном единстве. Если бы политики всего мира объединились и прислушались к словам Иисуса, то могли бы внести свой вклад в борьбу за мир, — резюмировал депутат.

Ранее Марк Хизней также уточнил, что ООН располагает свидетельствами применения противопехотных мин в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины. Речь в том числе идет о Донецке. Местные жители снимали, как подбирают эти мины, указал он.