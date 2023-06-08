В Госдуме объяснили отказ Индии приглашать Зеленского на G20 Депутат Чепа: Индия показывает конец однополярного мира, не приглашая Зеленского на G20

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский

Отказ Индии приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели не является политизированным решением, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, в Индии понимают, что эффективность работы может быть только тогда, когда люди занимаются делом, а не продвижением политических лозунгов в интересах только одной страны. Чепа считает, что Индия ярко показала, что однополярного мира больше не существует.

Заявление Индии полностью не политизировано. Там понимают, что эффективность работы только тогда, когда люди занимаются делом, а не продвижением своих интересов и политических лозунгов в интересах только одной страны. Слова главы МИД Индии ярко свидетельствуют о том, что однополярного мира де-факто уже не существует, — сказал Чепа.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что украинская делегация и лично президент Зеленский не будут приглашены на предстоящий саммит G20 в Нью-Дели. По его мнению, участвовать во встрече должны исключительно члены «Большой двадцатки», а также те государства, которых пригласит Индия, передает WION.

Саммит лидеров G20 пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября, после чего председательство Индии будет передано Бразилии.