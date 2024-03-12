В Госдуме одобрили обязательное изучение в вузах истории религии Депутат Николаев: история религии в вузах поможет обучению специалистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательное изучение «Истории религий России» во всех вузах страны является положительным моментом в образовательном процессе, заявил в беседе с «Парламентской газетой» депутат Госдумы, выпускник Православного института святого Иоанна Богослова Николай Николаев. По его мнению, эти знания помогут в обучении квалифицированных специалистов в самых разных областях.

Введение обязательного курса во всех вузах страны с нового учебного года, безусловно, положительный момент. Мировоззрение человека во многом формируется на основе религиозных традиций. Без этих знаний невозможно выстраивать правильный диалог между людьми, а значит, быть хорошим специалистом в любом деле, — считает депутат.

На изучение новой дисциплины планируется отвести 72 часа, в том числе 36 в аудитории, и столько же — на самостоятельные занятия. Типовую программу курса Минобразования утвердило в октябре прошлого года. Первый, историко-религиоведческий раздел рассказывает о возникновении христианства и ислама, истоках буддизма. По мнению авторов программы, эти знания нужны для понимания, как Россия сформировалась в поликонфессиональное государство. Изучению этих процессов посвящен второй раздел курса.

На третьем этапе студентам расскажут о различных религиозных традициях, объяснят смысл посмертного бытия, этики человеколюбия, значение служения Отечеству и ценности семьи. Вести новую дисциплину будут преподаватели вузов после необходимого повышения квалификации.

В Минобрнауки заявили об успешности пилотного проекта по внедрению новой дисциплины, который проходил с прошлого года в 28 российских вузах. В ведомстве подтвердили намерение распространить модуль на все вузы со следующего учебного года. Курс разрабатывается и внедряется по поручению президента РФ Владимира Путина.