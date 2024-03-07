В российских вузах появится новая обязательная дисциплина Курс «История религий России» появится во всех вузах в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Со следующего года во всех высших учебных заведения страны будет преподаваться курс «История религий России», сообщили ТАСС в Министерстве образования и науки. В ведомстве уточнили, что в настоящий момент в 28 вузах проводится апробация новой дисциплины. Там также напомнили, что курс разрабатывается и внедряется по поручению президента РФ Владимира Путина.

В 28 университетах проходит апробация нового учебного курса «История религий России», распространить модуль на все вузы планируется со следующего учебного года, — говорится в сообщении.

Курс поможет студентам изучить религиозные традиции России в контексте формирования духовно-нравственных ценностей страны. Модуль состоит из трех основных разделов. Составлением курса занимались специалисты МГУ имени Ломоносова и Российского государственного социального университета.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что централизованного повышения цен для обучающихся на коммерческой основе в государственных вузах России не планируется. При этом в ведомстве отметили, что некоторые высшие учебные заведения все же могут скорректировать стоимость обучения в пределах инфляции.