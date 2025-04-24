В Госдуме оценили вероятность изменения ударения в слове «звонит» Депутат Вассерман назвал изменения в русском языке естественным процессом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменения в русском языке — это естественный процесс, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, сдвиг ударения в слове «звонит» — закономерное явление, которое уже широко распространено в речи. Парламентарий отметил, что подобные перемены нельзя оценивать как хорошие или плохие — они просто неизбежны.

Язык — живой организм, а это значит, что он меняется. Закономерности этих изменений ученые исследуют очень давно. Можно примерно представить себе, какие изменения закономерны, какие подвержены случайным причинам и могут в дальнейшем как появиться, так и исчезнуть. В данном случае речь идет, по-видимому, о явлении закономерном, поскольку оно касается многих слов сразу и бытует в массовом употреблении. Так что если ударение в слове «звонит» в будущем изменится, то это не хорошо и не плохо, это неизбежно, — высказался Вассерман.

Ранее доктор филологических наук главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила, что ударение в слове «звонит» в будущем изменится. По ее словам, движения в сторону нового произношения с ударением на первый слог уже начались. Она отметила, что процесс перестройки идет медленно — сейчас ударение на первый слог вызывает раздражение со стороны образованных людей.