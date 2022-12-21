В Госдуме объяснили задачи рабочей группы по вопросам мобилизации Депутат Ткачев: рабочая группа по вопросам мобилизации — оперативные глаза Путина в зоне СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рабочая группа по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации — своего рода оперативные глаза президента России Владимира Путина, заявил в интервью «Царьграду» депутат Госдумы Антон Ткачев. По его словам, комиссия будет ежемесячно докладывать главе государства о положении дел на территории проведения специальной военной операции.

По сути данная координационная группа — это своего рода оперативные глаза президента Владимира Путина. Комиссия будет ежемесячно докладывать ему, что на самом деле происходит на территории проведения СВО, — сказал Ткачев.

Он отметил, что во время спецоперации нужно быстро принимать решения, поэтому возникающие вопросы теперь будет разбирать в том числе и координационная группа.

Ранее Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. В состав рабочей группы вошли более 20 чиновников. Руководителем группы выбран Андрей Турчак, занимающий должность первого зампреда Совета Федерации, его заместителем глава государства назначил зампреда Совета Федерации Николая Журавлева. В списке также фигурируют военкоры Семен Пегов и Александр Гладков.

Главными задачами объединения станут обеспечение взаимодействия палат парламента, федеральных госорганов и органов государственной власти субъектов РФ, а также контроль за реализацией мер социальной и правовой поддержки мобилизованных и рассмотрение вопросов, связанных с организацией их размещения.