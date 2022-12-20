Путин поручил организовать взаимодействие властей по вопросам мобилизации

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Президент России Владимир Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. В документе также указаны лица, задействованные в состав рабочей группы. В нем значатся более 20 чиновников. Руководителем группы назначен Андрей Турчак, занимающий должность первого зампреда Совета Федерации. Его заместителем президент назначил зампреда Совета Федерации Николая Журавлева. В списке также фигурирует журналист, военкор Семен Пегов.

Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, — говорится в сообщении.

Ранее Путин подписал закон, который дает преимущественное право мобилизованным гражданам на получение должности при увольнении. Так, если с мобилизованным был расторгнут трудовой договор в связи с истечением срока его действия во время прохождения службы, то он в течение трех месяцев имеет преимущественное право поступления на работу на ранее занимаемую должность.