Путин подписал закон о преимуществе мобилизованных при получении должности Путин одобрил закон о праве мобилизованных на получение ранее занимаемой должности

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право мобилизованным гражданам на получение должности при увольнении. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Так, если с мобилизованным был расторгнут трудовой договор в связи с истечением срока его действия во время прохождения службы, то он в течение трех месяцев имеет преимущественное право поступления на работу на ранее занимаемую должность.

Имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу по мобилизации, — говорится в документе.

Новая норма распространится на трудовые отношения, начатые с 21 сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что российские банки и микрофинансовые организации предоставили мобилизованным гражданам отсрочки по выплатам кредитов на общую сумму свыше 45 млрд рублей. Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута заявил, что всего военнослужащими и их родственниками было подано более 100 тысяч заявлений на отсрочки по кредитам, большинство из которых были удовлетворены.