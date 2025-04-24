В Госдуме объяснили резкие заявления команды Трампа в адрес Зеленского Депутат Колесник: Трампу надоели попытки Зеленского обмануть весь мир

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Президенту США Дональду Трампу надоели попытки украинского лидера Владимира Зеленского обмануть весь мир, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Запад давно понимал истинные намерения Киева, но теперь народ Соединенных Штатов устал потакать истерикам президента Украины.

Запад вряд ли прозрел вдруг. Они знали, чем все это кончится. Тогда наш Сергей Лавров (министр иностранных дел России. — NEWS.ru) говорил, что Зеленский обманет. Зеленский хороший клоун. Это его профессия, надо было ей продолжать заниматься, к нему хорошо относились. Но американцам надоела вся эта история, надоело потакать истерикам, желанию Зеленского обмануть весь мир, мании величия. Он всем надоел. Европейцы его просто пользуют. Не знаю, понимает ли он или нет, — пояснил Колесник.

Депутат также обратил внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что в Соединенных Штатах полно внутренних проблем. Парламентарий подчеркнул, что администрация экс-главы Белого дома Джо Байдена потратила колоссальные средства на поддержку Украины, а это вызвало недовольство американских налогоплательщиков.

Американцам надоело. Марко Рубио четко сказал, что в Соединенных Штатах полно своих проблем, им надо свою страну развивать, и активно лезть на Украину они не будут. Байден фактически разорил США вливанием сотен миллиардов долларов в Украину. Он вливал в гибель людей. Питался людьми. Сам одной ногой в могиле и остальных туда тащил. А американцам эта история надоела, ее надо как-то заканчивать. ЕС из последних сил держится, погибло огромное количество людей, — резюмировал Колесник.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Трамп испытывает неприязнь к Зеленскому, но после срыва им мирных переговоров это раздражение перешло из личной в политическую плоскость. По его словам, в Белом доме это больше не пытаются скрыть.