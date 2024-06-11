В Госдуме объяснили проблему безнаказанности мигрантов Депутат Прокофьев: мигранты в России не боятся МВД

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мигранты в России не боятся МВД и наказания за правонарушения, заявил депутат Артем Прокофьев на обсуждении законопроекта о выдворении иностранцев. Он предположил, что эта проблема возникла из-за нехватки ресурсов и недостаточных полномочий силовиков. Вместе с тем не следует забывать и о проблеме дефицита кадров в МВД, передает его слова корреспондент NEWS.ru. Законопроект обсудили депутаты Леонид Калашников, Дмитрий Вяткин, а также начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Мигранты не боятся МВД. Я сам это наблюдал <…> К сожалению, видимо, есть какой-то недостаток ресурсов или полномочий, чтобы пресечь такое поведение и навести порядок. Мы так понимаем, и общая есть проблема — дефицит кадров. Мы о ней тоже знаем, но есть проблемы и с полномочиями, — заявил Прокофьев.

Ранее сообщалось, что пятеро мигрантов были задержаны после группового изнасилования 15-летней девочки в Забайкалье. По информации регионального Следкома, школьница возвращалась после вечерних занятий, когда мигранты схватили ее и надругались. Двоих из них задержали спустя несколько часов после преступления, еще троих — чуть позднее при попытке пересечь границу.