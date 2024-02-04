В Госдуме объяснили предупреждение Польши о «возможных боевых действиях» Журавлев: предупреждение Польши может быть связано с украинской ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Предостережения Польши о возможных боевых действиях могут быть связаны с работой украинской системы ПВО, заявил в комментарии NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что с самой Варшавой у Москвы никаких конфликтов не предвидится.

Учитывая то, что Россия граничит с Польшей только в Калининградской области, где никаких военных действий в ближайшее время не предвидится, и в Балтийском море, вероятнее всего, это предостережение касается действий украинской ПВО, — считает Журавлев.

Депутат отметил, что украинские средства противовоздушной обороны уже дважды по ошибке поражали объекты на территории Польши, в одном из восточных воеводств.

Причем один раз украинская противоракета убила двух польских фермеров и уничтожила их трактор, поначалу в этом привычно пытались обвинить Россию, но расследование прокуратуры показало, что виновата Украина. После этого все претензии моментально прекратились, потому что предъявлять их киевскому режиму бессмысленно и бесперспективно, — сказал Журавлев.

4 февраля оперативное командование Вооруженных сил Польши распространило навигационное предупреждение для пилотов в приграничье с Белоруссией, Россией и Украиной. Это было сделано в связи с возможными «незапланированными военными действиям».