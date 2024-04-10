В Госдуме объяснили, почему США решили внезапно закрыть дело против Ассанжа Депутат Чепа: Байден заговорил о закрытии дела против Ассанжа из-за выборов

Сейчас в США началась предвыборная кампания, в условиях которой будет сделано много невыполнимых и пустых обещаний, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал новость о том, что американский президент Джо Байден рассматривает просьбу Австралии закрыть дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Мы должны понимать, что сейчас идет предвыборная кампания в США. И в условиях этой компании мы можем слышать много обещаний и предложений, которые никогда не будут исполнены. Мы можем видеть много популистских действий, которые будут сделаны только в этот период предвыборной гонки. Не хочется гадать, закроют ли США дело или нет, но отмечу, что судебные разбирательства начались еще в 2011 году и продолжаются до сих пор, — рассказал Чепа.

Ранее бывший лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что администрация президента США Джо Байдена может быть вынуждена прекратить преследование Ассанжа в случае усиления общественного давления. Он назвал журналистскую работу основателя WikiLeaks чрезвычайно важной, подчеркнув, что нужно защищать право на свободу слова.

До этого суд в Великобритании отказался незамедлительно экстрадировать Ассанжа в Соединенные Штаты Америки. Его адвокаты могут снова оспорить постановление о его выдаче, тогда как от правительства США могут потребовать гарантий того, что Ассанжу не будет угрожать смертная казнь. Отмечается, что если данных гарантий не будет, Ассанж сможет оспорить постановление МВД Британии о его экстрадиции, и суд снова рассмотрит аргументы защиты. В этом случае новое судебное заседание состоится 20 мая.