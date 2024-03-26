Суд в Лондоне вынес решение по делу Ассанжа Суд в Лондоне отказался немедленно экстрадировать Ассанжа в США

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Высокий суд Лондона постановил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может вновь оспорить решение о его экстрадиции в США

Суд в Лондоне отказался немедленно экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает ТАСС. Его юристы могут получить возможность вновь оспорить решение о его выдаче, говорится в постановлении Высокого суда Англии и Уэльса.

Ассанж не будет экстрадирован немедленно. Суд дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что Ассанж имеет право ссылаться на первую поправку к конституции США (которая защищает свободу слова), что суд не будет предвзят к нему (включая приговор) по причине его гражданства, что ему будет предоставлена такая же защита, согласно первой поправке, как и гражданину Соединенных Штатов, что смертный приговор не будет вынесен, — говорится в решении суда.

Отмечается, что если данных гарантий не будет, Ассанж сможет оспорить постановление МВД Британии о его экстрадиции, и суд снова рассмотрит аргументы защиты. В этом случае новое судебное заседание состоится 20 мая, постановил суд.

Ассанжу в США инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В апреле 2022 года Вестминстерский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Журналист неоднократно подавал апелляции на это решение, однако они были отклонены.