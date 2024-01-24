В Госдуме объяснили, почему россияне не хотят становиться врачами Депутат Леонов: спасение пациентов иногда заканчивается для врачей «уголовкой»

Дефицит врачей объясняется, в том числе, жесткими инструкциями по лечению пациентов, из-за чего их нарушение ради спасения людей может закончиться для медиков уголовным преследованием, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он добавил, что в настоящее время усилилась работа правоохранительных органов в плане проверки тех или иных случаев лечения.

К сожалению, в последнее время усилилась, так скажем, работа со стороны СК РФ и правоохранительных органов в плане проверки тех или иных случаев лечения пациентов. Участились случаи, когда на врачей заводят уголовные дела, нередко эти дела заканчиваются уголовными обвинениями. Доктора не хотят рисковать и даже уходят из таких специальностей, если есть риск уголовного дела, срока, сломать жизнь, — подчеркнул Леонов.

Он напомнил, что, «в любом случае, решает суд, прав врач или не врач. Дело в том, что в судах вряд ли разбираются в медицине, у них свои эксперты, а эксперты СК РФ иногда встают на сторону Следкома».

Врачи себя чувствуют незащищенными. Специальность и деятельность имеют очень много переменных, не бывает одинаковых пациентов, нужен индивидуальный подход. Сейчас тенденция такая, что есть определенные инструкции, клинические рекомендации — шаг вправо, шаг влево рассматривается как побег, и когда врач, иногда, пытается спасти пациента, действуя не по инструкции, то он за это отвечает по закону, — подытожил Леонов.

Ранее Росстат в сборнике «Здравоохранение в России — 2023» отметил, что в РФ в 2022 году было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения. Отмечается, что этот показатель за год вырос более чем на 10%.

В 2020 году врачи выявили 372 тысячи новых случаев ожирения в России, а в 2021 году — 383 тысячи. В 2022 году этот показатель вырос более чем на 10% и составил 419 тысяч. При этом отмечается, что среди детей до 14 лет ожирение было выявлено у 108 тысяч.