В Госдуме объяснили нападки на русскоговорящего учителя в украинской школе Вассерман заявил, что Россия не смирится с притеснением русскоязычных на Украине

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Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман назвал украинцев, напавших на учителя, говорившего на русском языке, душевнобольными людьми. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что эти люди на протяжении поколений были приучены поддерживать текущую повестку.

Ранее сообщалось, что во Львовской области родители школьников напали на учителя, обнаружив, что он говорит на русском языке. По мнению Вассермана, всему виной влияние «террористов», захвативших власть в Киеве в 2014 году.

Нападки украинцев на учителей, говорящих на русском языке, можно прокомментировать как состояние душевнобольных людей. У нас людей сразу отправляют в больницу, если они вообразят себя Наполеоном или Цезарем, например. А если русский человек вообразил себя не русским, то (на Украине) это велено уважать и даже поощрять, — сообщил депутат.

По мнению Вассермана, украинцы — неотъемлемая часть русского народа. Он добавил, что украинский диалект является неотъемлемой частью русского языка.

Но я уверен, что как только российская миссия закончится, те же люди, которые сейчас дико возмущаются русскому языку, точно так же будут возмущаться тем, кто будет говорить на местном диалекте. И только от нас зависит, когда это завершится и русский язык перестанет быть преступлением, — резюмировал парламентарий.

Ранее Вассерман призвал следить за соотношением знающих русский язык в российских школах. Этот вопрос, убежден он, должен контролироваться, так как в противном случае это приведет к снижению эффективности образования. По его словам, дети, не владеющие русским, будут плохо усваивать материал. Это замедлит образовательный процесс, а значит, отставать будет весь класс.