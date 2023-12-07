В Госдуме объяснили, как поднять эффективность работы бухгалтеров Депутат Нилов: с бухгалтеров нужно снять лишнюю нагрузку для роста эффективности

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Для повышения эффективности работы бухгалтеров с них нужно снять лишнюю бюрократическую нагрузку, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Нилов отметил, что сегодня многие бухгалтеры работают удаленно и обслуживают сразу несколько компаний. Поэтому в эту сферу можно привлекать особую категорию граждан, которые готовы трудиться, но не могут по состоянию здоровья или в связи с иными ограничениями присутствовать на рабочем месте.

Сегодня многие бухгалтеры работают удаленно и обслуживают сразу несколько компаний, есть возможность коммуницировать дистанционно. В эту сферу можно привлекать особую категорию граждан, которые готовы трудиться, но которые не готовы по состоянию здоровья или в связи с иными ограничениями работать непосредственно у работодателя. Кроме того, надо снижать бюрократическую нагрузку, — сказал Нилов.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках форума «День производительности труда и наставничества» заявил, что в бухгалтерском учете есть потенциал для наращивания производительности труда. Он добавил, что излишне частая смена положений в сфере требует постоянной перенастройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров по стране. Однако Решетников усомнился в том, насколько это производительно.