Решетников усомнился в производительности бухгалтеров и охранников Решетников: в бухучете есть потенциал для наращивания производительности труда

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Максим Решетников

В бухгалтерском учете есть потенциал для наращивания производительности труда, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках форума «День производительности труда и наставничества». По его словам, излишне частая смена положений в сфере требует постоянной перенастройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров по стране. Однако, передает РБК, он усомнился в том, насколько это производительно.

Излишне частая — посягну на святое — смена положений по бухгалтерскому учету требует постоянной перенастройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров по стране. Насколько это производительно? И излишние другие требования, — сказал министр.

Также к малопродуктивным Решетников отнес сферу охраны. По его мнению, требования по обязательному присутствию человека на конкретном месте излишние. Вместе этого, считает он, «можно давно все заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать». Министр уверен, что российской экономике необходимы системные меры повышения производительности труда.

Между тем, по мнению заведующей кафедрой бухгалтерского учета и аудита экономического факультета РУДН Ларисы Сорокиной, профессия бухгалтера в России останется востребованной. Она пояснила, что на данный момент растет спрос на специалистов по внутреннему аудиту. Кроме того, любому финансисту важно знать, как вести бухгалтерский учет, который является необходимым инструментом в этой сфере.