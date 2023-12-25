В Госдуме объяснили, где школы могут найти учителей труда Депутат Вассерман: школьные уроки труда могут вести учителя по другим предметам

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В российские школы необходимо вернуть уроки труда, а недостаток педагогов можно поначалу компенсировать за счет учителей по другим предметам, заявил в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он подчеркнул, что уроки труда призваны в том числе разнообразить активность школьников.

Думаю, на первых порах уроки труда возьмут на себя по совместительству другие преподаватели, в частности те, кто в школе сам проходил такие уроки и еще помнит, что должны делать руки. Или те, кто в любительском порядке освоил какие-то ремесла. <...> Преподавательские кадры — вообще-то, дело наживное. По любой специальности можно учить преподавателей, — предложил депутат.

По его словам, в профильном комитете Госдумы пришли к выводу, что возобновление уроков труда принесет пользу в освоении всей образовательной программы. Вассерман при этом не назвал конкретные направления деятельности на этих занятиях, предположив, что этим займутся специалисты-методисты. Однако парламентарий выразил уверенность, что в целом уроки труда будут полезны для школьников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об обязательных уроках труда в школах страны с 1 сентября 2024 года. Положение об этом уроке стало частью закона о запрете мобильных телефонов во время занятий.