В Госдуме объяснили цель переноса празднования Рождества на Украине Депутат ГД Нилов: на Украине перенесли Рождество с целью отделиться от Московского патриархата

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Власти Украины решили перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря с целью отделиться от Московского патриархата и показать преданность Европе, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что это решение является сугубо политическим и предсказуемым.

Украина — каноническая территория РПЦ, однако мы видим, что сейчас происходит в вопросах религиозного мира в стране. Есть противостояние Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской православной церкви. <...> Это делается по политическим соображениям, чтобы отделить Церковь и не признавать территорию Украины канонической территорией РПЦ. Все эти шаги просчитаны и понятны, — утверждает Нилов.

Он отметил, что в России также неоднократно поднимался вопрос переноса празднования Рождества, однако никакого решения принято не было. Кроме этого, депутат напомнил, что до конфликта с Украиной был случай, когда папа римский посетил Киев без согласования с бывшим на тот момент патриархом Алексием. Он заявил, что в последние годы противостояние УПЦ и ПЦУ только усилилось.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. По словам депутата Ярослава Железняка, закон был принят ради «отказа от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января».

Как заявлял в беседе с NEWS.ru источник РПЦ, президент Украины Владимир Зеленский переносом празднования православного рождества с 7 января на 25 декабря хочет маргинализировать УПЦ. Собеседник отметил, что УПЦ во главе с владыкой Онуфрием не примет «навязываемую календарную реформу».