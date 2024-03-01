В Госдуме обвинили Запад в запугивании россиян перед выборами президента Депутат Пискарев: Запад развернул кампанию по запугиванию россиян перед выборами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад развернул кампанию по запугиванию россиян, планирующих принять участие в мартовских выборах президента России, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. По его словам, западные страны таким образом ставят цель сорвать выборы в России, что является вмешательством во внутренние дела государства.

Чиновники стран НАТО при поддержке подконтрольных СМИ развернули кампанию по запугиванию российских избирателей, — сказал он.

В качестве примера он привел слова представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, который назвал проведение голосований в новых субъектах России нарушением международного права, а также призвал привлечь организаторов таких мероприятий к ответственности. Пискарев заявил о намерении обратиться в органы правопорядка для возбуждения уголовного дела в отношении европейского чиновника.

И это уже не просто вмешательство в наши внутренние дела, а преступное деяние, которое можно квалифицировать по статье 141 УК РФ <...>, о чем Петеру Стано было бы нелишним знать. Обратимся в компетентные органы с предложением возбудить в отношении него уголовное дело, — резюмировал депутат.

Ранее посольство РФ в Париже не исключило вероятность провокаций в ходе голосования на выборах президента России на территории Франции. Там отметили, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности российских избирателей.