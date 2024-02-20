Посольство во Франции допустило провокации на выборах президента России

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Посольство РФ в Париже не исключает вероятность провокаций в ходе голосования на выборах президента России на территории Франции, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. Там отметили, что будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности российских избирателей.

Никакой информации от местных властей о возможном проведении каких-либо акций пока не поступало. Однако попыток провокаций не исключаем. В этой связи, в том числе во взаимодействии с французскими правоохранительными органами, предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасного для российских избирателей участия в голосовании, — уточнили в посольстве.

Ранее посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович заявил, что российские релоканты намерены проводить разного рода провокации за рубежом перед стартом выборов президента, которые пройдут в марте. По его словам, релоканты стали более агрессивными после отказа в регистрации кандидата в президенты Бориса Надеждина.

До этого депутат Госдумы Василий Пискарев выразил мнение, что Европейский парламент задействован в координации сил российской оппозиции для вмешательства в выборы президента России. Парламентарий указал, что на площадке ЕП состоялась публичная конференция на тему президентских выборов в России — на мероприятии обсуждались «некие „стратегии сопротивления“».