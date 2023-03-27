В Госдуме обсудят возможность сокращения рабочей недели Депутат ГД Бессараб рассказала о возможности сокращения рабочей недели в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут сократить количество рабочих часов в неделю без уменьшения заработной платы, заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она уточнила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что во многих странах такая практика широко применяется и не вредит производственным процессам.

По результатам изучения уже международной практики видно, что во многих странах рабочая неделя короче, чем в России. Во Франции и Исландии работают до 36 часов, в Нидерландах — до 32. Доказано, что это не влияет на производственные процессы, — пояснила парламентарий.

По словам депутата, на данный момент резкий переход к сокращению рабочих часов в России невозможен. Она отметила, что такая ситуация сложилась из-за антироссийских санкций. Бессараб объяснила, что в Госдуме к данному вопросу вернутся после стабилизации российского бизнеса.

Российскому бизнесу и российским работодателям очень сложно в этой обстановке. Но мы обязательно вернемся к обсуждению этого вопроса, — заключила парламентарий.

Юрист Александр Южалин ранее рассказал, что выплаты за период больничного зависят от стажа работы. За первые пять лет работы сотрудник получает 60% от среднего заработка по болезни, эта сумма растет в зависимости от стажа.