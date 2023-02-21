Россиянам объяснили, как начисляются выплаты по больничному Юрист Южалин объяснил, что выплаты за больничный зависят от трудового стажа

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Выплаты за больничный зависят от общего трудового стажа россиянина, пояснил директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Юрист рассказал «Москве 24», что за первые пять лет работы сотрудник получает 60% от среднего заработка по болезни, эта сумма растет от стажа. Так, от пяти до восьми лет работы больничные оплачиваются в виде 80% от среднего заработка, а после восьми лет работник получит 100%.

Если за два прошедших года вы поменяли работу или успели поработать по совместительству, рассчитывать сумму выплат вам будут по той же схеме, но с учетом доходов на предыдущем месте работы, — напомнил эксперт.

Южалин напомнил, что с прошлого года в больницах отказались от бумажных справок, поэтому теперь больничный лист выдается в электронном виде. Найти его можно на сайте «Госуслуг» или по номеру документа, который можно узнать от врача. Юрист также отметил, что теперь за первые три дня больничного выплаты поступают от работодателя, а дальнейшие суммы начисляет Социальный фонд России (СФР).

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